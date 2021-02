Carnevale a Rio: il Covid-19 non ferma i festeggiamenti, party illegali e arresti (Di martedì 16 febbraio 2021) Infrante le regole Covid a Rio de Janeiro, dove una centinaia di persone sono state arrestate dalla Polizia brasiliana per aver preso parte a festini illegali di Carnevale. Quest’anno, come riportato dal “Guardian”, le autorità avevano vietato qualsiasi tipo di festeggiamento nel Paese, cancellando, per la prima volta dal 1932, la tradizionale parata delle scuole di samba a Rio. Anche Neguinho da Beija-Flor, star della samba brasiliana, aveva provato a fermare i suoi concittadini: festeggiare il Carnevale sarebbe come “sfilare sui cadaveri”, aveva dichiarato. Ma le sue parole non hanno fatto effetto. Nelle favelas della città hanno preso vita i party illegali, tra i quali lo show della pop star Belo, esibitasi sul palco del Complexo da Marè. Mentre, nel Jockey ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 febbraio 2021) Infrante le regolea Rio de Janeiro, dove una centinaia di persone sono state arrestate dalla Polizia brasiliana per aver preso parte a festinidi. Quest’anno, come riportato dal “Guardian”, le autorità avevano vietato qualsiasi tipo di festeggiamento nel Paese, cancellando, per la prima volta dal 1932, la tradizionale parata delle scuole di samba a Rio. Anche Neguinho da Beija-Flor, star della samba brasiliana, aveva provato are i suoi concittadini: festeggiare ilsarebbe come “sfilare sui cadaveri”, aveva dichiarato. Ma le sue parole non hanno fatto effetto. Nelle favelas della città hanno preso vita i, tra i quali lo show della pop star Belo, esibitasi sul palco del Complexo da Marè. Mentre, nel Jockey ...

Nel Sambódromo da Marquês de Sapucaí, cuore del Carnevale di Rio de Janeiro, sfilano gli ottuagenari dentro le auto, quasi tutti seduti mesti al posto del passeggero. Centinaia di anziani sono stati vaccinati contro il Covid - 19 nelle tende ...

Di conseguenza, solo in questo caso, il Carnevale Meneghino inizia e termina più tardi rispetto agli altri posti. Purtroppo, per assistere ai meravigliosi spettacoli di Venezia, Rio o New Orleans , ...

In Brasile meste file di auto al posto dei carri allegorici e feste virtuali sui social. Ancora sott’accusa Bolsonaro, che si concede un bagno di folla in spiaggia senza mascherina ...

