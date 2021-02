Carceri | Stramaccioni garante per i detenuti di Roma | “Vaccini a maggio | la situazione è ancora tesa”

(Di martedì 16 febbraio 2021) A volte si trovano in sei, chiusi dentro una cella. Lontani dal mondo quando c’è da affrontare l’isolamento. Quasi un anno senza contatti con l’esterno che non sia qualche telefonata veloce, per sapere quello che succede fuori. Quello che all’esterno chiamano distanziamento sociale in carcere non esiste. Così ivivono nell’incertezza l’epidemia da Covid, che fa sempre più paura: mentre lerimangono piene, come spiega Gabriellaper idel Comune di: “Ci sono differenti modalità d’azione da parte delle Asl. Ci sono delle Asl che hanno operato con tamponi a tappeto per la popolazione detenuta e questo ha permesso di tenere sotto controllo la. Ci sono altre Asl, come quella a cui competono i quattro plessi di ...

... spiega con amarezza la garante. Domiciliari a Verdini per l'emergenza sanitaria Come ...lo stato di salute dell'ex senatore di Forza Italia e l'emergenza sanitaria nelle. E Verdini ...... perchè Bonafede in questi mesi non ha ascoltato le ragioni chi digiunava? Covid e: i dati ... Gabriella(garante dei Diritti delle persone private della libertà personale di Roma ...