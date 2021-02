Caos M5s, chiesta riunione d’urgenza per decidere il destino dei ribelli contrari alla fiducia a Draghi (Di martedì 16 febbraio 2021) Parlamentari grillini in crisi chiedono a gran voce un’assemblea. Diversi deputati, contatti da Open, infatti, fanno sapere che molti colleghi starebbero chiedendo un confronto urgente per capire quale potrebbe essere il loro futuro nel movimento se si astenessero o se votassero «no» alla fiducia al governo Draghi. Per questo, probabilmente, verrà messa in agenda un’assemblea per questa sera o per domani mattina. Non sarebbe ancora chiaro nel Movimento, infatti, cosa pensano i vertici su eventuali defezioni al voto di fiducia. A chiederla soprattutto, dicono fonti M5s, chi pensa all’astensione. Il nodo del quesito su Rousseau Sul «no» a Mario Draghi ci sarebbero visioni differenti: c’è chi come la senatrice Barbara Lezzi chiede una nuova votazione sulla piattaforma Rousseau con un quesito ... Leggi su open.online (Di martedì 16 febbraio 2021) Parlamentari grillini in crisi chiedono a gran voce un’assemblea. Diversi deputati, contatti da Open, infatti, fanno sapere che molti colleghi starebbero chiedendo un confronto urgente per capire quale potrebbe essere il loro futuro nel movimento se si astenessero o se votassero «no»al governo. Per questo, probabilmente, verrà messa in agenda un’assemblea per questa sera o per domani mattina. Non sarebbe ancora chiaro nel Movimento, infatti, cosa pensano i vertici su eventuali defezioni al voto di. A chiederla soprattutto, dicono fonti M5s, chi pensa all’astensione. Il nodo del quesito su Rousseau Sul «no» a Marioci sarebbero visioni differenti: c’è chi come la senatrice Barbara Lezzi chiede una nuova votazione sulla piattaforma Rousseau con un quesito ...

