Caos Forza Italia | tre parlamentari lasciano Napoli | “Da tempo a disagio | passati dal 33% al 6%” Mulè | “Non temo altri addii” – Video

(Di martedì 16 febbraio 2021) Non soltanto l’addio al partito di Osvaldo, Daniela Ruffino e Guido Della Frera per aderire a ‘Cambiamo’, il partito dell’ex delfino di Silvio Berlusconi, Giovanni Toti. Dentroè ripartita la faida interna, tra le polemiche per le nomine e per le scelte legate ai posti di governo, al di là del tentativo del presidente azzurro di frenare la diaspora e i malumori. “Ormai dentroero ada, la mia esperienza era finita. Lascio adesso che la mia linea antisovranista sembra essere diventata maggioritaria? Ne sono felice, ma non mi fido di certo cambiamenti. Siamoneldal 33% al 6% negli anni e nessuno hai mai fatto nulla per frenare questa deriva”, taglia corto ...

DeVerdinis : RT @fattoquotidiano: Caos Forza Italia, tre parlamentari lasciano. Napoli: “Da tempo a disagio, passati dal 33% al 6%”. Mulè: “Non temo alt… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Caos Forza Italia, tre parlamentari lasciano. Napoli: “Da tempo a disagio, passati dal 33% al 6%”. Mulè: “Non temo alt… - ArchCmc : RT @fattoquotidiano: Caos Forza Italia, tre parlamentari lasciano. Napoli: “Da tempo a disagio, passati dal 33% al 6%”. Mulè: “Non temo alt… - fattoquotidiano : Caos Forza Italia, tre parlamentari lasciano. Napoli: “Da tempo a disagio, passati dal 33% al 6%”. Mulè: “Non temo… - brichiel : RT @fattoquotidiano: Dopo giorni di crisi di nervi e lamentele, Forza Italia è ancora nel caos. Silvio Berlusconi è dovuto correre ai ripar… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos Forza

...Melgrati questo appuntamento elettorale sarà un termometro importante per poter rilanciare[&... […] Politica Arenzano, il Sindaco Gambino lascia il PD: èPosted on 1 Aprile 2018 ...... non fa miracoli, ma contribuisce a ritagliare un momento di serenità in mezzo alquotidiano. ...nella catena produttiva e distributiva e Justmary agisce ogni giorno per sostenerle con. Per ...L’UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati, esprime profonda apprensione per le continue atrocità commesse da gruppi armati nella Repubblica Democratica del Congo.Oltre ai benefici ormai noti la cannabis legale Justmary produce posti di lavoro, aiuta la filiera agricola e aumenta il gettito fiscale ...