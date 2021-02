Cancro | così lo studio del genoma potrà aiutare la missione di trovare una cura Cosa sono l’oncologia mutazionale e i farmaci jolly

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 febbraio 2021) Passi avanti nelladelsaranno possibili solo studiando il, cioè l’insieme del nostro patrimonio genetico. “Il tumore è il risultato di alterazioni genetiche in parte dovute all’ambiente, in parte al caso e in parte a fattori predisponenti. Riuscire a individuare queste mutazioni definendo quella responsabile della patologia, detta driver, è la sfida di oggi. Solosi potranno svilupparea bersaglio preciso e offrire al paziente terapie più efficaci e personalizzate”, spiega a ilfattoquotidiano.it Giuseppe Curigliano, direttore della divisione Sviluppo nuovie terapie innovative all’Istituto europeo di oncologia (Ieo). Il sequenziamento del Dna della cellula tumorale, in tempi brevi e a costi sempre più ridotti, è la rivoluzione degli ultimi anni ...