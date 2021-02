Can Yaman e Diletta Leotta, proposta di matrimonio? Aereo in stile GF Vip e dubbi su foto di San Valentino – VIDEO (Di martedì 16 febbraio 2021) Can Yaman e Diletta Leotta si sposano? La coppia non ha ancora ufficializzato l’unione anche se sui social non mancano ormai da qualche settimana scatti romantici condivisi da entrambi i profili. Can e Diletta sono sempre più vicini ed oggi sarebbe giunta anche una presunta proposta di matrimonio arrivata in maniera alquanto bizzarra: un Aereo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 16 febbraio 2021) Cansi sposano? La coppia non ha ancora ufficializzato l’unione anche se sui social non mancano ormai da qualche settimana scatti romantici condivisi da entrambi i profili. Can esono sempre più vicini ed oggi sarebbe giunta anche una presuntadiarrivata in maniera alquanto bizzarra: un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

