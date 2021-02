Can Yaman e Diletta Leotta, il retroscena inaspettato della foto di San Valentino fa insospettire i fan (Di martedì 16 febbraio 2021) La presunta relazione tra Can Yaman e Diletta Leotta è il tema caldo del momento: i due sono stati avvistati numerose volte insieme, anche nello stesso albergo, ma né una smentita né una conferma è mai arrivata dai diretti interessati. Solo alcuni scatti, finiti sul loro profilo Instagram o sulle riviste settimanali. Can e Diletta hanno trascorso il giorno degli innamorati assieme, avendo cura di documentare il loro San Valentino con foto mozzafiato scattate a regola d’arte: quella pubblicata su Instagram raffigura un momento romantico e intimo che anticiperebbe il bacio. View this post on Instagram A post shared by Can Yaman (@canYaman) La foto di San Valentino pare sia stata ... Leggi su trendit (Di martedì 16 febbraio 2021) La presunta relazione tra Canè il tema caldo del momento: i due sono stati avvistati numerose volte insieme, anche nello stesso albergo, ma né una smentita né una conferma è mai arrivata dai diretti interessati. Solo alcuni scatti, finiti sul loro profilo Instagram o sulle riviste settimanali. Can ehanno trascorso il giorno degli innamorati assieme, avendo cura di documentare il loro Sanconmozzafiato scattate a regola d’arte: quella pubblicata su Instagram raffigura un momento romantico e intimo che anticiperebbe il bacio. View this post on Instagram A post shared by Can(@can) Ladi Sanpare sia stata ...

Corriere : Diletta Leotta e Can Yaman: la foto romantica al mare per San Valentino - VanityFairIt : E quindi è proprio amore. - MediasetTgcom24 : Diletta Leotta con Can Yaman, la foto al mare è virale #dilettaleotta - GarethWorld1 : RT @redazionetvsoap: #CanYaman e Suor Angela cos'hanno in comune? Pare che lo scopriremo presto... #CheDioCiAiuti #CheDioCiAiuti6 #Anticipa… - zazoomblog : La Leotta e Can Yaman beccati coi fotografi a seguito: coppia studiata a tavolino? - #Leotta #Yaman #beccati… -