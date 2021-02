Can Yaman e Diletta Leotta a San Valentino: le foto che destano sospetti (Di martedì 16 febbraio 2021) La presunta relazione tra Can Yaman e Diletta Leotta è il tema caldo del momento: i due sono stati avvistati numerose volte insieme, anche nello stesso albergo, ma né una smentita né una conferma è mai arrivata dai diretti interessati. Can e Diletta hanno trascorso il giorno degli innamorati assieme, avendo cura di documentare il loro San Valentino con foto mozzafiato scattate a regola d’arte. E infatti Diletta Leotta, il giorno di San Valentino, aveva pubblicato su Instagram un romantico scatto che la ritraeva mentre era in procinto di baciare Can Yaman. Ciò che sta insinuando dei sospetti nei fan, però, è il collage di foto con cui i due hanno corredato la giornata trascorsa ... Leggi su trendit (Di martedì 16 febbraio 2021) La presunta relazione tra Canè il tema caldo del momento: i due sono stati avvistati numerose volte insieme, anche nello stesso albergo, ma né una smentita né una conferma è mai arrivata dai diretti interessati. Can ehanno trascorso il giorno degli innamorati assieme, avendo cura di documentare il loro Sanconmozzafiato scattate a regola d’arte. E infatti, il giorno di San, aveva pubblicato su Instagram un romantico scatto che la ritraeva mentre era in procinto di baciare Can. Ciò che sta insinuando deinei fan, però, è il collage dicon cui i due hanno corredato la giornata trascorsa ...

