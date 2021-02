Can Yaman-Diletta Leotta, arriva la proposta di matrimonio – FOTO (Di martedì 16 febbraio 2021) Can Yaman e Diletta Leotta, nuovo clamoroso colpo di scena. Ecco cosa è successo oggi a Roma. Can Yaman e Diletta Leotta, quanto c’è di vero dietro questa coppia perfetta? E’ stato questo il dibattito che ha preso vita quest’oggi negli studi di Pomeriggio 5 con Barbara D’Urso. Programma dal quale sono giunte anche delle L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Can, nuovo clamoroso colpo di scena. Ecco cosa è successo oggi a Roma. Can, quanto c’è di vero dietro questa coppia perfetta? E’ stato questo il dibattito che ha preso vita quest’oggi negli studi di Pomeriggio 5 con Barbara D’Urso. Programma dal quale sono giunte anche delle L'articolo proviene da Inews.it.

VanityFairIt : E quindi è proprio amore. - MediasetTgcom24 : Diletta Leotta con Can Yaman, la foto al mare è virale #dilettaleotta - Affaritaliani : Diletta Leotta e Can Yaman, (presunta) proposta di matrimonio sui cieli di Roma. Giallo - juls771 : Scusate ma è vero che Can Yaman ha chiesto alla Leotta di sposarlo????#primoappuntamento - beapan2 : RT @Santas_Official: #DilettaLeotta e Can Yaman si sposano: crollo degli ascolti per DAZN e tutte le serie tv turche. -