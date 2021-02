Campania, individuata al Pascale nuova variante del Covid (Di martedì 16 febbraio 2021) Per la prima volta in Italia è stata individuata a Napoli, dall’Istituto Pascale e Federico II, un’altra variante del Covid-19. Lo rende noto la Regione Campania. “Non si conoscono il potere d’infezione né altre caratteristiche come per molte varianti rare del virus” “Si chiama B.1.525. Individuati solo 32 casi in Gran Bretagna e pochi casi in Nigeria, Danimarca e Stati Uniti. Mai finora in Italia. Un professionista di ritorno da un viaggio in Africa è risultato positivo al tampone. Ed è scattato il tracciamento dei contatti La nuova mutazione è simile alla variante inglese, B117, e contiene una serie di mutazioni che destano allarme tra gli esperti, compresa la mutazione E484K sulla proteina Spike, che si trova all’esterno del virus e che gioca un ruolo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 16 febbraio 2021) Per la prima volta in Italia è stataa Napoli, dall’Istitutoe Federico II, un’altradel-19. Lo rende noto la Regione. “Non si conoscono il potere d’infezione né altre caratteristiche come per molte varianti rare del virus” “Si chiama B.1.525. Individuati solo 32 casi in Gran Bretagna e pochi casi in Nigeria, Danimarca e Stati Uniti. Mai finora in Italia. Un professionista di ritorno da un viaggio in Africa è risultato positivo al tampone. Ed è scattato il tracciamento dei contatti Lamutazione è simile allainglese, B117, e contiene una serie di mutazioni che destano allarme tra gli esperti, compresa la mutazione E484K sulla proteina Spike, che si trova all’esterno del virus e che gioca un ruolo ...

