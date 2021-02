Campania | il bollettino Covid | 1 135 positivi su 14 mila tamponi

(Di martedì 16 febbraio 2021) L’Unità di Crisi della Regioneha diffuso ilodierno relativo a, guariti e deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 1.135, di cui 38 sintomatici e 961 asintomatici (che si riferiscono soltanto ai test molecolari), su 14.156(di cui 3.164 antigenici). Registrati 17 deceduti, di cui 12 delle ultime 48 ore e 5 deceduti in precedenza ma registrati ieri. In terapia intensiva occupati 106 posti su 656 disponibili; i ricoveriordinari sono 1.284 su 3.160 posti disponibili. L'articolo ilNapolista.

