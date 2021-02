Campagna Vaccinale Anti-Covid, domani si parte con gli ultraottantenni (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiDa domani 17 febbraio 2021 prende il via la Campagna Vaccinale Anti-Covid 19 Fase II. Si parte con le vaccinazioni nelle sedi dei Centri Vaccinali già ultimate dalle amministrazioni comunali: Sant’Angelo dei Lombardi (AFT 3), Montella (AFT 3), Lioni (AFT 4) e Bisaccia (AFT 4). L’Asl di Avellino, in accordo con i Sindaci della provincia, ha individuato per la fase II della Campagna Vaccinale Anti-Covid 19 n. 22 Centri Vaccinali sul territorio provinciale, 4 di queste sedi hanno già completato l’allestimento per partire con la vaccinazione degli ultraottantenni, che hanno aderito tramite la piattaforma regionale alla Campagna Vaccinale. ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiDa17 febbraio 2021 prende il via la19 Fase II. Sicon le vaccinazioni nelle sedi dei Centri Vaccinali già ultimate dalle amministrazioni comunali: Sant’Angelo dei Lombardi (AFT 3), Montella (AFT 3), Lioni (AFT 4) e Bisaccia (AFT 4). L’Asl di Avellino, in accordo con i Sindaci della provincia, ha individuato per la fase II della19 n. 22 Centri Vaccinali sul territorio provinciale, 4 di queste sedi hanno già completato l’allestimento per partire con la vaccinazione degli, che hanno aderito tramite la piattaforma regionale alla. ...

chetempochefa : 'Per ciascuno di noi che sarà vaccinato si potrebbe pensare di regalare un vaccino ad un'altra persona in un'altra… - nzingaretti : L'Italia in questo momento ha bisogno di due cose semplici da dire, ma complesse da realizzare: - fermare la pand… - HuffPostItalia : In Israele 94% di casi di Covid in meno a 2 mesi dall'inizio della campagna vaccinale - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Nel Regno Unito, il premier Boris Johnson sta puntando tutto sulla copertura e sui tempi della campagna vaccinale, con numeri c… - donatellabc : RT @HuffPostItalia: In Israele 94% di casi di Covid in meno a 2 mesi dall'inizio della campagna vaccinale -