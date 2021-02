Cammina sul lago ghiacciato per disegnare un pene gigante: “Premio come idiota dell’anno” (Di martedì 16 febbraio 2021) Una bravata che ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Domenica 14 febbraio qualcuno si è dilettato a disegnare con i propri passi un pene gigante sul lago artificiale di Ceresole Reale, nel torinese, ghiacciato per le rigide temperature di questi giorni. L'”opera” è ben visibile anche a distanza ed è stata immortalata e rilanciata sui social da un maestro si sci di della zona, Marco Rolando, che per primo ha denunciato sui social i rischi corsi dall'”artista” che ha compiuto il gesto sconsiderato. “Questo ha vinto ieri il primo Premio come idiota dell’anno – ha scritto Rolando, maestro di sci di fondo, nonché scrittore e scultore molto apprezzato in tutto il Canavese – non ha considerato il pericolo che correva a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Una bravata che ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Domenica 14 febbraio qualcuno si è dilettato acon i propri passi unsulartificiale di Ceresole Reale, nel torinese,per le rigide temperature di questi giorni. L'”opera” è ben visibile anche a distanza ed è stata immortalata e rilanciata sui social da un maestro si sci di della zona, Marco Rolando, che per primo ha denunciato sui social i rischi corsi dall'”artista” che ha compiuto il gesto sconsiderato. “Questo ha vinto ieri il primo– ha scritto Rolando, maestro di sci di fondo, nonché scrittore e scultore molto apprezzato in tutto il Canavese – non ha considerato il pericolo che correva a ...

Disegna un enorme pene per scherzo camminando sul lago ghiacciato: che rischio! Ignoto l’autore dell’esecrabile gesto, giustamente stigmatizzato da molti. Il fatto è accaduto a Ceresole Reale. Il prim ...

