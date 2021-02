Cambiamo, Toti presenta nuova componente della Camera: “Allarghiamo il centro del centrodestra” (Di martedì 16 febbraio 2021) ROMA – “Oggi lanciamo una componente che rafforza l’area di centro del centrodestra con l’ambizione di costruire un’offerta politica liberale, moderata, riformista, dove possano trovare casa tante persone. Questo vuole essere sin dall’inizio un polo di aggregazione, aperto, pronto a dare il benvenuto a dei nuovi amici. Spero che se ne aggiungano altri”. Giovanni Toti, leader di Cambiamo!, presenta così la nuova componente della Camera, la seconda del gruppo Misto, che va ad aggiungersi a quella già presente al Senato. Tredici parlamentari in tutto, dieci deputati, grazie all’unione con Popolo protagonista di Gianluca Rospi, e all’arrivo da Forza Italia di Daniela Ruffino, Osvaldo Napoli e Guido Della Frera. Leggi su dire (Di martedì 16 febbraio 2021) ROMA – “Oggi lanciamo una componente che rafforza l’area di centro del centrodestra con l’ambizione di costruire un’offerta politica liberale, moderata, riformista, dove possano trovare casa tante persone. Questo vuole essere sin dall’inizio un polo di aggregazione, aperto, pronto a dare il benvenuto a dei nuovi amici. Spero che se ne aggiungano altri”. Giovanni Toti, leader di Cambiamo!, presenta così la nuova componente della Camera, la seconda del gruppo Misto, che va ad aggiungersi a quella già presente al Senato. Tredici parlamentari in tutto, dieci deputati, grazie all’unione con Popolo protagonista di Gianluca Rospi, e all’arrivo da Forza Italia di Daniela Ruffino, Osvaldo Napoli e Guido Della Frera.

