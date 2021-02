Calendario Champions League 2020/2021: gironi, risultati, classifiche (Di martedì 16 febbraio 2021) Si è conclusa la fase a gironi della Champions League 2020/2021, 3 italiane agli ottavi di finaleLunedì 14 dicembre 2020 alle ore 12.00 a Nyon è stato definito il quadro degli ottavi di finale della Champions League 2020/2021. Dopo la fase a gironi, sono rimaste in corsa 3 delle 4 squadre italiane che hanno preso parte all’edizione 2020/2021: la Juventus campione d’Italia, che ha pescato il Porto, l’Atalanta, che è stata sorteggiata con il Real Madrid e la Lazio, abbinata al Bayern Monaco. Il sorteggio ha abbinato la Lazio al Bayern Monaco, la Juventus al Porto e l’Atalanta al Real Madrid.I bianconeri si sono qualificati agli ottavi come primi nel Gruppo G, precedendo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Si è conclusa la fase adella, 3 italiane agli ottavi di finaleLunedì 14 dicembrealle ore 12.00 a Nyon è stato definito il quadro degli ottavi di finale della. Dopo la fase a, sono rimaste in corsa 3 delle 4 squadre italiane che hanno preso parte all’edizione: la Juventus campione d’Italia, che ha pescato il Porto, l’Atalanta, che è stata sorteggiata con il Real Madrid e la Lazio, abbinata al Bayern Monaco. Il sorteggio ha abbinato la Lazio al Bayern Monaco, la Juventus al Porto e l’Atalanta al Real Madrid.I bianconeri si sono qualificati agli ottavi come primi nel Gruppo G, precedendo ...

