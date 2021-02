(Di martedì 16 febbraio 2021)ilpartenopeo.VIDEO Porto-Juventus, le certezze di Sérgio Conceição: “La squadra di Pirlo non è al top, ho visto la sfida contro il”Il, nel caso in cui dovesse approdare in Serie A al termine della corrente stagione agonistica, non ha intenzione di farsi trovare impreparato ad un campionato così difficile. Ildi Silvio, dopo aver avviato i contatti con l'entourage di Franck Ribéry, sembra adesso poter aver la meglio nell'acquisto di un giovane calciatore attualmente in forza al Rabotnicki, società calcistica macedone. Il profilo in questione è quello del promettente difensore classe 2002,, è emergenza attacco: si ferma anche Petagna. Report e tempi di recuperoChi sembrava ...

Mediagol : Calciomercato Monza, beffato il Napoli di ADL: Luka Stankovski sempre più vicino al club di Berlusconi - Paroladeltifoso : Calciomercato – Napoli e Monza su Stankovski: la situazione - gattusiani : RT @tuttonapoli: Tmw - Napoli sorpassato dal Monza: il club di Berlusconi su un gioiellino macedone - JosiphOliver : RT @tuttonapoli: Tmw - Napoli sorpassato dal Monza: il club di Berlusconi su un gioiellino macedone - tuttonapoli : Tmw - Napoli sorpassato dal Monza: il club di Berlusconi su un gioiellino macedone -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Monza

pianetaserieb.it

Commenta per primo Nel suo intervento a Binario Sport , Filippo Antonelli , direttore sportivo del, parla del mercato di gennaio: 'Obi? Il centrocampista del Chievo è stata un'idea, ma per le regole degli over non si è concretizzata. Valoti, invece, non è stata un opzione dell'ultimo giorno ...Commenta per primo Intervenuto a Radio Binario 7 il ds delAntonelli ha parlato anche di Ribery , che a fine stagione potrebbe lasciare la Fiorentina : 'E' uno dei sogni per il prossimo mercato, è legittimo pensare a un colpo del genere in ottica serie ...Dopo un iniziale interesse, il Napoli ha deciso di defilarsi: il calciatore del Rabotnicki potrebbe presto firmare per il Monza che sogna la Serie A.Trenta punti con sedici incontri ancora da disputare rappresentano il visto sul passaporto che conduce alla salvezza. re vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta, peraltro contro la Juventus, nelle ...