Calcio | deferiti presidente e medici della Lazio per caso tamponi | cosa richiano

Positivi per la Champions, negativi in campionato. Per il caso tamponi che ha coinvolto la squadra a novembre scorso, ora la dirigenza della Lazio è accusata della violazione dei protocolli sanitari Figc anti-Covid e potrebbe rischiare, nelle conseguenze più estreme, anche una clamorosa esclusione dal campionato. Calcio, deferiti presidente e medici della Lazio per caso tamponi: le accuse Nella mattinata la Procura federale ha notificato al club il deferimento al Tribunale Federale Nazionale del presidente Claudio Lotito e dei medici sociali Ivo Pulcini e Fabio Rodia, insieme alla società biancoceleste.

