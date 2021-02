“Business trip” per Georgina Rodriguez: in aereo a Madrid (FOTO) (Di martedì 16 febbraio 2021) Cristiano Ronaldo in Portogallo per la trasferta di Champions League contro il Porto. Georgina a Madrid per ragioni di lavoro. Si separa la famiglia per “Business trip”, come ha scritto Georgina stessa sul suo profilo instagram. Sciarpa di Louis Vuitton al collo e borsa da tre zeri. Ma ancora mistero sulle novità lavorative che riguarderanno Lady CR7. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 16 febbraio 2021) Cristiano Ronaldo in Portogallo per la trasferta di Champions League contro il Porto.per ragioni di lavoro. Si separa la famiglia per “”, come ha scrittostessa sul suo profilo instagram. Sciarpa di Louis Vuitton al collo e borsa da tre zeri. Ma ancora mistero sulle novità lavorative che riguarderanno Lady CR7. SportFace.

