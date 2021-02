(Di martedì 16 febbraio 2021) Il Quintodi Roma ci comunica l’avvio della procedura di sospensione delladi somministrazione delArci Sparwasser del Pigneto, per un cavillo burocratico per di più interpretato male. «Una comunicazione sconcertante che arriva proprio mentre il nostro, dopo undici mesi di sospensione delle attività culturali, ha messo a disposizione, da alcune settimane, locali e risorse per accogliere persone senza fissa dimora nel periodo più freddo dell’anno», comunica Vito Scalisi, Presidente di Arci Roma. Il primo febbraio, si legge nella PEC recapitata al nostro, il Commissariato Porta Maggiore ha segnalato alV che «iladibito alla somministrazione di alimenti e bevande, ha recentemente cambiato destinazione d’uso dei ...

CorriereCitta : Burocrazia contro solidarietà: il circolo aiuta i senzatetto, il Municipio gli ritira la licenza - tommo_marmore : RT @nonna_roma: Il grande freddo della burocrazia 5stelle contro il calore umano del Circolo Arci Sparwasser - Fernandoroma63 : RT @P_Springhetti: Roma, emergenza Freddo.A fronte dell'inerzia dell'Amministrazione, un'associazione accoglie un gruppo di homeless nei lo… - P_Springhetti : Roma, emergenza Freddo.A fronte dell'inerzia dell'Amministrazione, un'associazione accoglie un gruppo di homeless n… - nonna_roma : Il grande freddo della burocrazia 5stelle contro il calore umano del Circolo Arci Sparwasser -

Ultime Notizie dalla rete : Burocrazia contro

... oggi quasi completamente distrutto, sotto i colpi della, dell'azione della natura e del ... invece di restituirla come ci si aspettava dopo la sentenza di assoluzione (cui il ...Faticano 7 giorni alla settimana, interessi e mille problemi. Si guadagnano il rispetto dei cittadini. Tenete a mente e non dimenticate il venerdì perchè c'è Out in the Street, il ...Quali saranno le mosse del presidente incaricato non è dato per ora di sapere, considerando le alchimie su cui spingeranno i detriti dei partiti in campo, le fameliche burocrazie, gli intellettuali ...«Il municipio V revoca la Scia, ovvero la possibilità di svolgere alla riapertura attività di somministrazione di bevande» sottolinea il circolo Arci ...