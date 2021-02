Burioni: "BioNTech spieghi perché non ha liberalizzato il brevetto del vaccino" (Di martedì 16 febbraio 2021) “Preparare un vaccino a mRNA è cosa complessa, ma molto meno rispetto ad altri farmaci biologici. Io ritengo che sia un mio diritto di cittadino europeo sapere perché BioNTech ha avviato a ottobre un nuovo sito di produzione (ora in funzione) e non dieci. Devono spiegarmelo”. A scriverlo su Twitter è il virologo Roberto Burioni. Preparare un vaccino a mRNA è cosa complessa, ma molto meno rispetto ad altri farmaci biologici. Io ritengo che sia un mio diritto di cittadino europeo sapere perché BioNTech ha avviato a ottobre un nuovo sito di produzione (ora in funzione) e non dieci. Devono spiegarmelo. (1/2)— Roberto Burioni (@RobertoBurioni) February 16, 2021 In un secondo tweet, lo scienziato prosegue: “Deve spiegarmelo ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 16 febbraio 2021) “Preparare una mRNA è cosa complessa, ma molto meno rispetto ad altri farmaci biologici. Io ritengo che sia un mio diritto di cittadino europeo sapereha avviato a ottobre un nuovo sito di produzione (ora in funzione) e non dieci. Devono spiegarmelo”. A scriverlo su Twitter è il virologo Roberto. Preparare una mRNA è cosa complessa, ma molto meno rispetto ad altri farmaci biologici. Io ritengo che sia un mio diritto di cittadino europeo sapereha avviato a ottobre un nuovo sito di produzione (ora in funzione) e non dieci. Devono spiegarmelo. (1/2)— Roberto(@Roberto) February 16, 2021 In un secondo tweet, lo scienziato prosegue: “Deve spiegarmelo ...

