Buon Martedì Grasso | Carnevale 2021 | frasi e immagini divertenti per WhatsApp e Facebook

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 16 febbraio 2021)a tutti con le miglioriedpronte per essere inviate ad amici e parenti tramiteMessenger. Ma cos’è ile perché si festeggia proprio oggi16 febbraio? Ilè la festa che chiude la settimana “gassa”, il periodo più importante delche dura dal giovedìalsuccessivo (quest’anno dall’11 al 16 febbraio). In questa occasione si è soliti inviarsi e scambiare messaggi di auguri con amici, parenti e familiari, soprattutto quest’anno per via della pandemia ...