Btp, collocati titoli per 14 miliardi di euro. Cedola del decennale a 0,57%, sui livelli più bassi di sempre (Di martedì 16 febbraio 2021) A differenza di quanto avvenuto nelle scelte sulle chiusure per la pandemia, l'avventura governativa di Mario Draghi inizia senza inciampi sui mercati. Anzi, questa mattina il Tesoro ha lanciato due nuovi Btp a 10 e 30 anni (indicizzato all'inflazione) ricevendo ordini per oltre 80 miliardi di euro. L'offerta sul mercato è avvenuta attraverso un pool di banche (sindacato) composto da Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Nomura ed Mps (partecipata al 64% dal Mef). La domanda si è concentrata soprattutto sul Btp decennale (65 miliardi) mentre il titolo a 30 anni ha raccolto richieste per 16,6 miliardi. In base alla richieste ricevute il Tesoro ha collocato Btp decennali per 10 miliardi e trentennali indicizzati all'inflazione per 4 miliardi di euro.

