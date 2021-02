Britney Spears | la cugina rompe il silenzio e rivela | “Suo padre mi ha minacciata per farmi allontanare da lei”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 febbraio 2021) “Se non ti allontani dati succederà qualcosa di brutto”. Così avrebbe detto James “Jaime”, ildella popstar più strattonata, cancellata, vilipesa del firmamento musicale statunitense, nel 2007 alladella cantante, Allie Sims. La confessione della ragazza, che ha figurato come assistente e confidente dellaper un paio d’anni, tra il 2006 e il 2008, è stata raccolta dalla NBC. Sims ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la messa in onda negli Stati Uniti del documentario Framing, dove si ritorna a raccontare l’isolamento forzato dall’autrice di Baby one more time iniziato, appunto, nel 2008, con la tutela giuridica delsulla figlia, procedura che dura ancora oggi nonostante le vagonate di fan che incitano a gran voce il ...