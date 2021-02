«Bridgerton», ecco chi sarà la protagonista della seconda stagione (Di martedì 16 febbraio 2021) Anthony ha avuto, infine, la sua Kate. Pochi giorni più tardi aver auspicato di poter avere accanto lo stesso personaggio che Julia Quinn ha dipinto in The Viscount who loved me, Jonathan Bailey ha visto accontentate le proprie pretese. Netflix ha confermato a Variety di aver introdotto nella seconda stagione di Bridgerton Kate Sharma, versione televisiva della Kate Sheffield di cui si racconta nei libri. Leggi su vanityfair (Di martedì 16 febbraio 2021) Anthony ha avuto, infine, la sua Kate. Pochi giorni più tardi aver auspicato di poter avere accanto lo stesso personaggio che Julia Quinn ha dipinto in The Viscount who loved me, Jonathan Bailey ha visto accontentate le proprie pretese. Netflix ha confermato a Variety di aver introdotto nella seconda stagione di Bridgerton Kate Sharma, versione televisiva della Kate Sheffield di cui si racconta nei libri.

