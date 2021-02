“Bridgerton” | annunciato un nuovo personaggio

Leggi su 361magazine

(Di martedì 16 febbraio 2021) Simone Ashley sarà Kate La seconda stagione di “” è stata annunciata qualche settimana fa, creando così già grosse aspettative e curiosità. Protagonista di questi nuovi episodi sarà il maggiore di casa, Anthony che dopo essersi divertito parecchio, sul modello della sorellina Daphne, dovrà impegnarsi seriamente. Sembra che così la sua amata o comunque quella che farà breccia nel suo cuore si chiamerà, comeda Netflix, Kate, e sarà interpretata da Simone Ashley. Get ready to fall in love with Simone Ashley, who will play Kate in Season 2 of. Kate is a smart, headstrong young woman who suffers no fools — Anthonyvery much included. ` pic.twitter.com/xdVilOjL4Y — Netflix (@netflix) February 15, 2021 A riportare per prima questa indiscrezione è ...