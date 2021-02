Bridgerton 2 ha trovato la sua protagonista, volto di Sex Education in un cast sempre più multietnico (Di martedì 16 febbraio 2021) Bridgerton 2 non uscirà prima del prossimo anno, ma inizia già a prendere forma: la casa di produzione ShondaLand ha trovato la protagonista della seconda stagione del suo period drama basato sui libri di Julia Quinn, attualmente la serie Netflix dal debutto di maggior successo nella storia della piattaforma. Il volto nuovo del secondo capitolo sarà quello di Simone Ashley: già vista in Broadchurch, Why the Night e Sex Education, è lei la protagonista di Bridgerton 2, volto femminile accanto a quello di Jonathan Bailey (Anthony, il maggiore dei fratelli Bridgerton). La serie ShondaLand ambientata nell’era Regency avrà stagioni dalla trama verticale dedicate a ciascuno dei membri della famiglia Bridgerton: dopo ... Leggi su optimagazine (Di martedì 16 febbraio 2021)2 non uscirà prima del prossimo anno, ma inizia già a prendere forma: la casa di produzione ShondaLand haladella seconda stagione del suo period drama basato sui libri di Julia Quinn, attualmente la serie Netflix dal debutto di maggior successo nella storia della piattaforma. Ilnuovo del secondo capitolo sarà quello di Simone Ashley: già vista in Broadchurch, Why the Night e Sex, è lei ladi2,femminile accanto a quello di Jonathan Bailey (Anthony, il maggiore dei fratelli). La serie ShondaLand ambientata nell’era Regency avrà stagioni dalla trama verticale dedicate a ciascuno dei membri della famiglia: dopo ...

