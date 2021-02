Boscaglia: “Turris match ostico, ma sono convinto di una cosa. Male in trasferta? Ho la mia idea, ma campo sintetico non sia alibi” (Di martedì 16 febbraio 2021) Manca sempre meno a Palermo-Turris. Archiviato il convincente successo contro il Bisceglie, il Palermo è pronto a tornare in campo per affrontare gli uomini di Franco Fabiano nel match valido per la venticinquesima giornata del Girone C di Serie C, in programma domani pomeriggio allo stadio “Amerigo Liguori”. Impegno analizzato alla vigilia dal tecnico rosanero, Roberto Boscaglia, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara."Rendimento esterno non positivo? Abbiamo considerato questa situazione e ci abbiamo lavorato. Forse c'è un freno mentale da parte di qualcuno che dobbiamo togliere, non deve esserci differenza tra gare in casa o in trasferta. Il nostro è chiaramente un campo più grande dove si gioca un certo tipo di calcio rispetto a un terreno di gioco meno ampio. ... Leggi su mediagol (Di martedì 16 febbraio 2021) Manca sempre meno a Palermo-. Archiviato il convincente successo contro il Bisceglie, il Palermo è pronto a tornare inper affrontare gli uomini di Franco Fabiano nelvalido per la venticinquesima giornata del Girone C di Serie C, in programma domani pomeriggio allo stadio “Amerigo Liguori”. Impegno analizzato alla vigilia dal tecnico rosanero, Roberto, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara."Rendimento esterno non positivo? Abbiamo considerato questa situazione e ci abbiamo lavorato. Forse c'è un freno mentale da parte di qualcuno che dobbiamo togliere, non deve esserci differenza tra gare in casa o in. Il nostro è chiaramente unpiù grande dove si gioca un certo tipo di calcio rispetto a un terreno di gioco meno ampio. ...

