Borussia Dortmund | il prossimo portiere arriverà dall’Italia | due i nomi

Leggi su calcionews24

(Di martedì 16 febbraio 2021), ilgiallonero potrebbe arrivare: due i giocatori seguiti dal club tedesco Ilpesca in Italia per l’acquisto del. Secondo quanto rivelato dalla stampa tedesca i gialloneri starebbero seguendo con attenzione Thomas Strakosha della Lazio e Bartlomiej Dragowski attualmente in forza alla Fiorentina. L’infortunio alla spalla di Burki e le prestazioni non propriamente esaltanti degli altri due estremi difensori avrebbero spinto la dirigenza dela cercare in Italia ilnome per la porta giallonera. Leggi su Calcionews24.com