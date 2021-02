Borse, Europa prudente. Ordini boom per nuovi BTp 10 e 30 anni, bitcoin prima volta sopra 50mila $ (Di martedì 16 febbraio 2021) La scommessa sulla ripresa economica ha dato la spinta ai listini globali. L'Europa frena ma resta sui massimi da un anno e spera nei vaccini. Corre il petrolio, Brent sopra 63 dollari. Spread poco mosso in area 90 punti Leggi su ilsole24ore (Di martedì 16 febbraio 2021) La scommessa sulla ripresa economica ha dato la spinta ai listini globali. L'frena ma resta sui massimi da un anno e spera nei vaccini. Corre il petrolio, Brent63 dollari. Spread poco mosso in area 90 punti

