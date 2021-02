Boris 4: la conferma durante la presentazione di Star, nuovo servizio di Disney+ (Di martedì 16 febbraio 2021) Boris 4 è in preparazione, la conferma arriva da Star, nuovo servizio di Disney+ che ospiterà i nuovi episodi della serie di culto. Boris 4 si farà. La conferma definitiva arriva durante la presentazione di Star, nuovo brand di intrattenimento generale presente all'interno della piattaforma streaming Disney+. Negli anni, Boris è diventata una serie di culto e, come anticipano gli executives di Star, non sarà facile soddisfare le aspettative tanto più che il team della serie ha perduto uno dei suoi autori, Mattia Torre. Proprio a lui sarà dedicata la quarta stagione che vedrà il ritorno dei personaggi tanto amati da entrare a far parte ... Leggi su movieplayer (Di martedì 16 febbraio 2021)4 è in preparazione, laarriva dadiche ospiterà i nuovi episodi della serie di culto.4 si farà. Ladefinitiva arrivaladibrand di intrattenimento generale presente all'interno della piattaforma streaming. Negli anni,è diventata una serie di culto e, come anticipano gli executives di, non sarà facile soddisfare le aspettative tanto più che il team della serie ha perduto uno dei suoi autori, Mattia Torre. Proprio a lui sarà dedicata la quarta stagione che vedrà il ritorno dei personaggi tanto amati da entrare a far parte ...

