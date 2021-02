Boris 4 | diffusa la prima clip della serie tv di culto in arrivo su Disney+

(Di martedì 16 febbraio 2021) 'Ma no, non si fa niente. Non c'è nessun progetto all'orizzonte, credimi...siamo vecchi, questa è la verità' dice Renè Ferretti (Francesco Pannofino) , il regista protagonistacult,,...

Ultime Notizie dalla rete : Boris diffusa

Non c'è nessun progetto all'orizzonte, credimi...siamo vecchi, questa è la verità' dice Renè Ferretti (Francesco Pannofino) , il regista protagonista della serie cult,, nella clipoggi ......episodi che è tra le tre nuove produzioni originali italiane (compresa la quarta stagione di)... La trama , come si evince dalla sinossi ufficialeda Disney, ricalca quella che già ..."Ma no, non si fa niente. Non c'è nessun progetto all'orizzonte, credimi...siamo vecchi, questa è la verità" dice Renè Ferretti (Francesco Pannofino), ...Bloccato Internet in tutto il Paese, anche la Cina fa la voce grossa contro i golpisti. Proteste ovunque e situazione esplosiva ...