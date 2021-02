Boris 4 arriva su Disney+ e Netflix Italia risponde sui social

(Di martedì 16 febbraio 2021) La notizia della produzione di4 perha scatenato una divertente interazione viainiziata da4 verrà realizzata pere la notizia della produzione di nuove puntate ha dato vita a una divertente interazione viainiziata con una foto pubblicata sul profilo di. Su Twitter la piattaforma di streaming ha infatti condiviso uno screenshot dell'homepage del servizio rivale per commentare la conferma, sottolineando che si è pronti a vedere gli episodi inediti. La pagina diha quindi replicato ispirandosi all'icona scelta dai colleghi, quella di Buzz Lightyear di Toy Story, scrivendo "Avete un amico in noi"....

