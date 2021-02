Borgo d' Ale | non ce l' ha fatta bimba di 3 anni coinvolta nello schianto

infoitinterno : Incidente a Borgo d’Ale, morta la bambina di 3 anni rimasta ferita: grave la sorellina di 6 - infoitinterno : Incidente vicino a Borgo d’Ale due bimbe di Tronzano gravi - infoitinterno : Incidente stradale a Borgo d’Ale, gravissime due bambine di 3 e 6 anni - infoitinterno : Incidente a Borgo d'Ale, due bambine gravi trasportate al Regina Margherita - infoitinterno : BORGO D'ALE, AGGIORNAMENTO GRAVE SINISTRO STRADALE - Due adulti sono stati trasportati all'ospedale di Vercelli e d… -

Ultime Notizie dalla rete : Borgo Ale

Ieri sera sulla provinciale 11 trad'e Tronzano è costato la vita a una bimba di 3 anni. Arrivata in ospedale in condizioni disperate, è morta poche ore dopo. Gravissima la sorellina di 6, ...Nella serata di ieri, una bambina di tre anni è morta in seguito ad un incidente stradale sulla provinciale 11 tra Tronzano eD', in provincia di Vercelli. Un terribile incidente stradale è avvenuto nella serata di ieri sulla provinciale 11 nel tratto compreso tra Tronzano eD', in provincia di Vercelli . ...Era stata rianimata dopo un primo arresto cardiaco, ma dopo l'arrivo in Rianimazione al Regina Margherita di Torino, la bimba è deceduta. Leggi anche: Incidente stradale a Borgo d’Ale, gravissime due ...Non c’è stato nulla da fare per la bambina di tre anni rimasta coinvolto nel terribile incidente avvenuto nella serata di ieri a Borgo ...