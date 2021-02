Bonus affitto, ecco il nuovo modulo per la cessione del credito (Di martedì 16 febbraio 2021) È stato esteso fino al 30 aprile 2021 il credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, previsto dal decreto Rilancio per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator. In seguito alla proroga, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modulo di comunicazione delle cessioni dei crediti e ha fornito le relative istruzioni per la compilazione con provvedimento n. 43058 del 12 febbraio 2021. Il nuovo modello deve essere utilizzato a decorrere dal 15 febbraio. Bonus affitti, proroga del credito d’imposta La legge di Bilancio 2021 ha esteso fino al 30 aprile 2021 il credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, per: le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 febbraio 2021) È stato esteso fino al 30 aprile 2021 ild’imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo ed’azienda, previsto dal decreto Rilancio per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator. In seguito alla proroga, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato ildi comunicazione delle cessioni dei crediti e ha fornito le relative istruzioni per la compilazione con provvedimento n. 43058 del 12 febbraio 2021. Ilmodello deve essere utilizzato a decorrere dal 15 febbraio.affitti, proroga deld’imposta La legge di Bilancio 2021 ha esteso fino al 30 aprile 2021 ild’imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo ed’azienda, per: le ...

