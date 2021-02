Bonus affitto 2021, un nuovo documento importante per i crediti d’imposta (Di martedì 16 febbraio 2021) Il 12 febbraio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un importante provvedimento per chi deve pagare affitti commerciali e vuole usufruire delle misure che lo Stato ha messo a disposizione per l’emergenza Covid. Ha inserito nel sito il nuovo modello di comunicazione cessione credito di imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza. Come tutti i modelli Age può essere stampato, compilato e poi inviato seguendo le istruzioni dell’ente. Nel provvedimento si leggono i riferimenti normativi che riguardano questo nuovo modello, in particolare l’articolo 20 del decreto legge del 19 maggio 2020 numero 34. Agevolazioni sugli affitti: articolo 20 e comma 602 “Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 16 febbraio 2021) Il 12 febbraiol’Agenzia delle Entrate ha pubblicato unprovvedimento per chi deve pagare affitti commerciali e vuole usufruire delle misure che lo Stato ha messo a disposizione per l’emergenza Covid. Ha inserito nel sito ilmodello di comunicazione cessione credito di imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza. Come tutti i modelli Age può essere stampato, compilato e poi inviato seguendo le istruzioni dell’ente. Nel provvedimento si leggono i riferimenti normativi che riguardano questomodello, in particolare l’articolo 20 del decreto legge del 19 maggio 2020 numero 34. Agevolazioni sugli affitti: articolo 20 e comma 602 “Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai ...

QuotidianPost : Bonus affitto 2021, un nuovo documento importante per i crediti d’imposta - lillydessi : Bonus affitto, nuovo modulo per la cessione del credito: le istruzioni - QuiFinanza - lillydessi : Bonus affitto 2021, nuovo modulo per la cessione del credito dall'Agenzia delle Entrate - Sky Tg24 - fiscogenova : Bonus affitto 2021 da 1200 €, ha esteso l’agevolazione fino al 30 aprile 2021 per le imprese turistico-ricettive, l… - infoiteconomia : Bonus affitto, nuovo modulo per la cessione del credito: le istruzioni -