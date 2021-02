Bonus affitto 2021, cambia il modulo della domanda online per il credito di imposta con proroga della scadenza al 30 aprile (Di martedì 16 febbraio 2021) Bonus affitto 2021: si aggiorna il modulo per la cessione del credito. L’Agenzia delle Entrate ha emanato un nuovo provvedimento (risalente allo scorso 12 febbraio 2021), con il quale si recepiscono le novità legislative previste nella legge di bilancio. Con la recente manovra è stata infatti approvata una mini proroga della scadenza relativa all’ottenimento del credito di imposta sulle locazioni. La comunicazione dell’AdE recepisce quindi le ultime novità, fornendo importanti istruzioni operative oltre al nuovo modello da utilizzar per fare domanda. Nel testo vengono infatti indicate le istruzioni relative alla compilazione del modulo. La ... Leggi su notizieora (Di martedì 16 febbraio 2021): si aggiorna ilper la cessione del. L’Agenzia delle Entrate ha emanato un nuovo provvedimento (risalente allo scorso 12 febbraio), con il quale si recepiscono le novità legislative previste nella legge di bilancio. Con la recente manovra è stata infatti approvata una minirelativa all’ottenimento deldisulle locazioni. La comunicazione dell’AdE recepisce quindi le ultime novità, fornendo importanti istruzioni operative oltre al nuovo modello da utilizzar per fare. Nel testo vengono infatti indicate le istruzioni relative alla compilazione del. La ...

qui_finanza : Bonus affitto, nuovo modulo per la cessione del credito: le istruzioni È stato aggiornato il modulo per la cessione… - InterNapoli : Bonus affitto da 1200 euro, pubblicati i #Requisiti e il #Modulo per le richieste #1200Euro #BonusAffitto su… - Affaritaliani : Bonus affitto 2021, nuovo modulo: requisiti e come fare richiesta - AnonymeRai : ? Bonus affitto 2021, nuovo modulo: requisiti e come fare richiesta - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Bonus affitto 2021, nuovo modulo per la cessione del credito dall'Agenzia delle Entrate -