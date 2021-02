Bologna | macchinista ferroviere da 38 anni “umiliato” a un passo dalla pensione

Leggi su dire

(Di martedì 16 febbraio 2021) BOLOGNA – Dopo 38 anni alla guida dei treni, è stato “demansionato e ‘messo a terra’, evento gravissimo e umiliante per un macchinista, solo e unicamente per aver richiesto le tutele di legge“. Cioè per aver portato il certificato medico che lo confermava “idoneo” alla guida dei treni esentandolo però dai turni notturni e quindi chiedendo un adeguamento del suo impiego a queste prescrizioni. Si è però ritrovato, a due settimane dalle ferie prepensione, in un ufficio “a mettere dei fogli nelle buste, sotto gli occhi dei colleghi di passaggio”. È la storia di Luciano Ciriello, macchinista ferroviere “demansionato per ritorsione” come dicono i suoi colleghi: in 41, tutti delegati alla sicurezza sul lavoro (Rls), firmano una lettera al presidente dell’Emilia-Romagna, a metà della giunta regionale, e al sindaco di Bologna, Virginio Merola, che denuncia “l’odiosa prepotenza aziendale”.