Bollettino del San Pio | ci sono 19 nuovi casi di positività

(Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si comunica che l’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna nr. 323 tamponi, dei quali nr. 64 risultati positivi. Dei sessantaquattro positivi, nr. 19 rappresentano, relativi a nr. 18 soggetti residenti nella provincia di Benevento e ad un soggetto residente in altra provincia, mentre gli altri 45 si riferiscono a conferme digià precedentemente accertata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Covid, il15 febbraio " IlCovid di ieri, lunedì 15 febbraio 2021, riferisce di 7.351 nuovi casi e 258 i morti, a fronte di 179.278 tamponi effettuati. Il tasso di ...Numeri ancora contenuti in Canton Ticino. L'ultimodell'ufficiomedico cantonale indica altri 32 contagi e una persona deceduta. La situazione epidemiologica è stabile già da giorni.Sono 10.386 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Forte aumento anche dei ricoveri ordinari in Lombardia, +121 nelle ultime 24 or ...Covid, isolata nuova variante dai medici dell'ospedale Pascale e della Federico II di Napoli Una nuova variante del coronavirus è stata isolata a Napoli, grazie al lavoro dell'Ospedale Pascale e della ...