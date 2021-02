Bollettino Covid di oggi: 336 morti, 10.386 contagi. L’Europa accelera sui nuovi vaccini (Di martedì 16 febbraio 2021) Secondo il Bollettino Covid di oggi aumentano morti e calano i ricoveri in terapia intensiva. Sono infatti 336 i decessi per Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 94.171 dall’inizio dell’epidemia. Ieri le vittime erano state 258. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono invece 2.074, con un calo di 15 unità. Dal Bollettino Covid di oggi calano ricoveri e tasso di positività Sale anche il numero di positivi ma con più tamponi effettuati. Sono infatti +10.386 i nuovi casi di Coronavirus con 274.019 tamponi. Ieri erano stati +7.351 con 179.278 tamponi. Il numero di persone attualmente positive al virus in Italia resta invece sotto la soglia dei 400 mila: sono 393.686. Il tasso di positività è del 3,8%, a ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 16 febbraio 2021) Secondo ildiaumentanoe calano i ricoveri in terapia intensiva. Sono infatti 336 i decessi perregistrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 94.171 dall’inizio dell’epidemia. Ieri le vittime erano state 258. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono invece 2.074, con un calo di 15 unità. Daldicalano ricoveri e tasso di positività Sale anche il numero di positivi ma con più tamponi effettuati. Sono infatti +10.386 icasi di Coronavirus con 274.019 tamponi. Ieri erano stati +7.351 con 179.278 tamponi. Il numero di persone attualmente positive al virus in Italia resta invece sotto la soglia dei 400 mila: sono 393.686. Il tasso di positività è del 3,8%, a ...

