Bollettino Coronavirus, i casi in Italia sono 7.351 (Di martedì 16 febbraio 2021) Il nuovo Bollettino Coronavirus pubblicato dal Ministero della Salute segnala 7.351 nuovi casi su 77.384 tamponi molecolari (9.14% positivi) e 101.894 test rapidi (0.26% positivi). Si registrano invece 258 morti mentre negli ospedali tornano ad aumentare i pazienti che necessitano della terapia intensiva per restare in vita (2.089 al netto di 122 nuovi ingressi). 18.515 i posti letto negli ospedali occupati da pazienti Covid. C'è stato un aumento di ben 66 unità. Il tasso di positività è del 4,1%, a fronte del 5,3% di ieri (-1,2% in 24 ore). Il Bollettino della giornata precedente segnalava ben 11.068 nuovi contagi e 221 decessi, quindi nella giornata di oggi si riscontra una decrescita. Da domenica 14 febbraio però, le regioni in area arancione sono Abruzzo, Liguria, Toscana e Trento.

