Bollate da domani (mercoledì 17) diventa zona rossa (Di martedì 16 febbraio 2021) La città di Bollate da domani, mercoledì 17 febbraio, a partire dalle ore 18 diventerà zona rossa per l’epidemia di Covid in atto. Una notizia giunta a sorpresa pochi minuti fa ma confermataci direttamente dal sindaco Francesco Vassallo. A firmare l’ordinanza di istituzione della zona rossa nella sola città di Bollate è stato il presidente td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 16 febbraio 2021) La città dida17 febbraio, a partire dalle ore 18 diventeràper l’epidemia di Covid in atto. Una notizia giunta a sorpresa pochi minuti fa ma confermataci direttamente dal sindaco Francesco Vassallo. A firmare l’ordinanza di istituzione dellanella sola città diè stato il presidente td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Miti_Vigliero : Covid: 4 i comuni lombardi in zona rossa da domani 'Chiusi' Castrezzato, Viggiù, Mede e Bollate- Ultima Ora - ANSA - elena_ele6 : RT @Peri_Neo: #Lombardia, Fontana: “Da domani 17 febbraio Castrezzato, Bollate, Mede e Viggiù in #zonarossa”. Perché penso subito a #Codogn… - Peri_Neo : #Lombardia, Fontana: “Da domani 17 febbraio Castrezzato, Bollate, Mede e Viggiù in #zonarossa”. Perché penso subito a #Codogno?! - Filo2385Filippo : RT @rtl1025: ?? Oltre a #Castrezzato, anche #Viggiù, nel Varesotto, #Mede, nel Pavese, e #Bollate, alle porte di Milano, dalle 18 di domani… - milano_today : Covid, le varianti fanno paura: 4 comuni lombardi tornano in #zonarossa da domani -