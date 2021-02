Blocco licenziamenti e cassa integrazone fino all’estate. Il piano del governo (Di martedì 16 febbraio 2021) Il governo Draghi, atteso alla fiducia in Parlamento questa settimana, inizia ad affrontare i primi nodi lasciati in eredità dalla crisi aperta da Renzi e chiusa da Mattarella con l’incarico all’ex presidente della BCE. Sul tavolo, innanzitutto, il Blocco dei licenziamenti attualmente in vigore fino al 31 marzo. Sarà infatti la proroga o meno del Blocco che dovrà accompagnare la nuova Cig Covid estesa dal governo fino a 26 settimane nel Dl Ristori cinque. Entro il 31 marzo il nuovo governo dovrà esprimersi e non sarà una questione facile: le imprese si oppongono ad una nuovo provvedimento generalizzato per tutte le imprese e tutti i settori; i sindacati lo invocano invece, almeno fino all’estate, come unico rimedio, al ... Leggi su quifinanza (Di martedì 16 febbraio 2021) IlDraghi, atteso alla fiducia in Parlamento questa settimana, inizia ad affrontare i primi nodi lasciati in eredità dalla crisi aperta da Renzi e chiusa da Mattarella con l’incarico all’ex presidente della BCE. Sul tavolo, innanzitutto, ildeiattualmente in vigoreal 31 marzo. Sarà infatti la proroga o meno delche dovrà accompagnare la nuova Cig Covid estesa dala 26 settimane nel Dl Ristori cinque. Entro il 31 marzo il nuovodovrà esprimersi e non sarà una questione facile: le imprese si oppongono ad una nuovo provvedimento generalizzato per tutte le imprese e tutti i settori; i sindacati lo invocano invece, almeno, come unico rimedio, al ...

