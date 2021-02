Blocco degli sfratti, la protesta a Montecitorio: “Salvare la proroga, sennò si rischiano tensioni sociali. Pandemia ha acuito emergenza abitativa” (Di martedì 16 febbraio 2021) Non solo bloccare gli sfratti, ma anche prevedere politiche abitative in grado di garantire il diritto alla casa. Altrimenti “si rischiano tensioni sociali”. L’allarme arriva dall’Unione Inquilini e il Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari (Sunia) che hanno manifestato, martedì pomeriggio, davanti Montecitorio. A far scattare la protesta sono stati gli emendamenti al decreto legge Milleproroghe contro la proroga degli sfratti. Senza il nuovo stop, previsto in legge fino al prossimo 30 giugno, dal primo marzo molte famiglie si ritroverebbero senza una abitazione. “A Roma abbiamo avuto, nel 2020, 50mila famiglie che hanno chiesto il contributo affitto. Tra le sette e le ottomila famiglie normalmente ogni anno ricevono lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Non solo bloccare gli, ma anche prevedere politiche abitative in grado di garantire il diritto alla casa. Altrimenti “si”. L’allarme arriva dall’Unione Inquilini e il Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari (Sunia) che hanno manifestato, martedì pomeriggio, davanti. A far scattare lasono stati gli emendamenti al decreto legge Milleproroghe contro la. Senza il nuovo stop, previsto in legge fino al prossimo 30 giugno, dal primo marzo molte famiglie si ritroverebbero senza una abitazione. “A Roma abbiamo avuto, nel 2020, 50mila famiglie che hanno chiesto il contributo affitto. Tra le sette e le ottomila famiglie normalmente ogni anno ricevono lo ...

