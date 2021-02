Blocco degli impianti di sci: il presidente della Regione Piemonte Cirio scrive al premier Draghi (Di martedì 16 febbraio 2021) POLITICA Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata oggi dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio al presidente del Consiglio Mario Draghi, sulla difficile situazione del sistema ... Leggi su gazzettadalba (Di martedì 16 febbraio 2021) POLITICA Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata oggi dalAlbertoaldel Consiglio Mario, sulla difficile situazione del sistema ...

Radio1Rai : 'Avremmo tanto bisogno di #FrancoMarini oggi. Una grande perdita anche per le Istituzioni. Chiediamo proroga blocco… - Agenzia_Ansa : Via libera del #Cdm alla proroga del blocco degli spostamenti tra regioni. Fino al 25 febbraio non ci si potrà spos… - Agenzia_Ansa : Potrebbe arrivare oggi, in un Consiglio dei ministri ad hoc, il decreto legge per prorogare al 5 marzo il blocco de… - SoldatinoA : RT @Barbapapoo: Con questo blocco degli impianti di risalita ho dovuto ciaspolare per fotografare il Partenone imbiancato ed illuminato. @… - luielei_ : -