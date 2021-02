Bitcoin sfonda quota 50mila dollari, in un anno +400% (Di martedì 16 febbraio 2021) (Adnkronos) - Alla fine il tetto che sembrava insuperabile è stato sfondato. Nella seduta odierna per la prima volta nella sua storia il Bitcoin ha infatti superato la quotazione di 50.000 dollari, confermando un trend rialzista scatenato dall'operazione con cui Tesla ha investito 1,5 miliardi nella criptovaluta. La soglia è stata superata tuttavia in una seduta caratterizzata - come ormai d'abitudine - da estrema volatilità delle quotazioni. Infatti intorno alla mezzanotte il Bitcoin si aggirava intorno a quota 47mila, per salire rapidamente e ridiscendere nelle ore successive. Alle 12,30 il balzo intorno quota 50.500 dollari seguito però da una repentina discesa a 48.700. Al momento la criptovaluta si attesta poco sotto i ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) (Adnkronos) - Alla fine il tetto che sembrava insuperabile è statoto. Nella seduta odierna per la prima volta nella sua storia ilha infatti superato lazione di 50.000, confermando un trend rialzista scatenato dall'operazione con cui Tesla ha investito 1,5 miliardi nella criptovaluta. La soglia è stata superata tuttavia in una seduta caratterizzata - come ormai d'abitudine - da estrema volatilità dellezioni. Infatti intorno alla mezzanotte ilsi aggirava intorno a47mila, per salire rapidamente e ridiscendere nelle ore successive. Alle 12,30 il balzo intorno50.500seguito però da una repentina discesa a 48.700. Al momento la criptovaluta si attesta poco sotto i ...

Ultime Notizie dalla rete : Bitcoin sfonda Listini positivi, le Borse asiatiche salgono a nuovi massimi. San Valentino da record per il Bitcoin, che ha visto quota 50 mila dollari

Lo spread sotto 90 punti dopo il governo Draghi. La Borsa di Tokyo sfonda 30 mila punti per la prima volta dal 1990. Le aspettative di ritorno dell'inflazione hanno guidato i mercati globali a undici giornate di fila in positivo. La criptovaluta spinta dai report di ...

Bitcoin sfonda tetto 47 mila dollari dopo investimento Tesla

Continua il rally di Bitcoin dopo la decisione di Tesla di investire 1,5 miliardi di dollari nella criptovaluta. Questa mattina, la regina delle valute digitali ha sfondato quota 47 mila, aggiornando così un nuovo record.

Bitcoin in orbita, sfonda anche quota 50mila dollari, valore quintuplicato negli ultimi mesi Il Fatto Quotidiano Bitcoin: sfonda la soglia dei 50.000 dollari

Il Bitcoin sfonda la soglia dei 50.000 dollari. La criptovaluta ha raggiunto per la prima volta i 50.191 dollari segnando da inizio anno un rialzo del 73%. (ANSA). (ANSA) ...

Nuovo record bitcoin: sfonda muro 50 mila dollari

Il prezzo della crypto ha raggiunto i 50,191 dollari Finora quest’anno il bitcoin ha guadagnato il 73%. (LaPresse) – Ennesimo nuovo record per i bitcoin che sfondano per la prima volta il muro dei 50 ...

