Bitcoin | nuovo record | superata la soglia di 50mila dollari

(Di martedì 16 febbraio 2021)per i: sfondata per la prima volta ladei, precisamente 50.191. Finora la criptovaluta è salita del 72% nel 2012, complice anche l’acquisto da parte di Tesla di 1,5 miliardi diin. La casa automobilistica ha inoltre deciso che accetterà pagamenti in criptovaluta per le sue auto. L'articolo proviene da Italia Sera.

ha toccato quota 50.547 dollari, in rialzo del 4,4% rispetto alla seduta precedente