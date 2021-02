Bill Gates: "Uniti sul clima come sul virus per evitare il disastro" (Di martedì 16 febbraio 2021) Venti anni fa, uno come Bill Gates, all’apice del successo con la sua Microsoft, non poteva di certo immaginare che un giorno si sarebbe ritrovato a parlare in pubblico del cambiamento climatico, né tantomeno che avrebbe scritto un libro sull’argomento. “Vengo dall’informatica, non dalla climatologia”, ha dichiarato l’imprenditore e filantropo che con sua moglie oggi presiede la Bill & Melinda Gates Foundation - dove si concentrano quasi esclusivamente sullo sviluppo della sanità a livello globale e sull’istruzione negli Stati Uniti – oltre ad aver lanciato Breakthrough Energy - un programma per commercializzare energia pulita e altre tecnologie legate al clima. “Sono giunto a occuparmi del cambiamento climatico ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 16 febbraio 2021) Venti anni fa, uno, all’apice del successo con la sua Microsoft, non poteva di certo immaginare che un giorno si sarebbe ritrovato a parlare in pubblico del cambiamentotico, né tantomeno che avrebbe scritto un libro sull’argomento. “Vengo dall’informatica, non dallatologia”, ha dichiarato l’imprenditore e filantropo che con sua moglie oggi presiede la& MelindaFoundation - dove si concentrano quasi esclusivamente sullo sviluppo della sanità a livello globale e sull’istruzione negli Stati– oltre ad aver lanciato Breakthrough Energy - un programma per commercializzare energia pulita e altre tecnologie legate al. “Sono giunto a occuparmi del cambiamentotico ...

