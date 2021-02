Biden riporta l'umanità alla Casa Bianca: esteso lo stop ai pignoramenti per aiutare le famiglie in difficoltà (Di martedì 16 febbraio 2021) L'amministrazione di Joe Biden ha deciso di prolungare lo stop ai pignoramenti e ha esteso gli aiuti alle famiglie americane che a causa della crisi non riescono a pagare le rate dei mutui. "La ... Leggi su globalist (Di martedì 16 febbraio 2021) L'amministrazione di Joeha deciso di prolungare loaie hagli aiuti alleamericane che a causa della crisi non riescono a pagare le rate dei mutui. "La ...

giornaleradiofm : Biden avvia esame Guantanamo, obiettivo chiudere carcere: (ANSA) - NEW YORK, 12 FEB - L'amministrazione Biden ha la… - Bianca34874951 : RT @GalliSalvo: Biden il miracoloso! Appena messo piede alla Casa Bianca ha fatto sparire il COVID dagli USA! Nessun TG italiano ne riporta… - DavideCrusader : Obama bin Kamala Biden riporta anche la sanità com’era prima #Trump aveva sensibilmente abbassato prezzi farmaci (l… - GalliSalvo : Biden il miracoloso! Appena messo piede alla Casa Bianca ha fatto sparire il COVID dagli USA! Nessun TG italiano ne riporta più l'andamento - ROSALBAPAU4 : @WhiteHouse 11.2.2021 (duemilaventuno) R. PAU ITALIAN UNION TRADE MINISTER TROUGH THE POLITICAL ASYLUM IN ALL OVER… -