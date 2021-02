Biathlon oggi | Mondiali | orario | tv | programma | pettorali individuale femminile Italiane in gara

Leggi su oasport

(Di martedì 16 febbraio 2021), martedì 16 febbraio, si torna a gareggiare nei2021 dia Pokljuka (Slovenia). Dopo un giorno di riposo, sci stretti e carabina torneranno protagonisti con l’, che prenderà il via alle ore 12.05. In casa Italia si va a caccia della prima medaglia che non è arrivata nella prima settimana di. In questa prova sui quattro poligoni la prima a partire sarà Lisa Vittozzi (n.1), reduce da una prestazione dell’inseguimento molto difficile, durante la quale i problemi al poligono sono emersi nuovamente. Con il 10 sarà poi la volta di Dorothea Wierer che, dopo aver emozionato con la sua grandiosa rimonta nella pursuit e sfiorando il podio, vorrebbe ritagliarsi un ruolo da protagonista in questo format, cercando di difendere il titolo iridato ...