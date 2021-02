Biathlon | individuale Mondiali Pokljuka 2021 | Davidova oro a sorpresa | Wierer nona

(Di martedì 16 febbraio 2021) Marketavince l’femminile 15km deididi. La ceca fa saltare il banco con una prova perfetta al tiro e la consueta competitività sugli sci.taglia il traguardo con il tempo di 42:27.7, precedendo di tot secondi la svedese Hanna Oeberg. Medaglia di bronzo per la norvegese Ingrid Tandrevold, che chiude con un errore ad oltre un minuto dalla vincitrice. Dorothearimane in corsa per il podio fino all’ultimo poligono, dove arriva il secondo errore che la relega al nono posto finale. L’azzurra non si conferma campionessa del mondo nel format ma si porta a casa la Coppa di specialità dell’. Lisa Vittozzi continua a litigare con il poligono e con quattro errori ...

sportface2016 : #Biathlon, risultati individuale femminile dei Mondiali di #Pokljuka2021: #Davidova oro a sorpresa, #Wierer nona co… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Mondiali Biathlon: Marketa Davidova è Oro nell'Individuale, Wierer vince la Coppa della 15 km #16Febbraio - neveitalia : Mondiali Biathlon: Marketa Davidova è Oro nell'Individuale, Wierer vince la Coppa della 15 km #16Febbraio… - zazoomblog : LIVE biathlon Individuale donne Mondiali in DIRETTA: Wierer parte fort due errori per Vittozzi al primo poligono -… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Pokljuka: Wierer difende il titolo nell’Individuale femminile, l’Italia sogna la prima medaglia #16Febbraio https:/… -

Fine settimana di Campionati Italiani a Tesero, in Val di Fiemme. Nella giornata di sabato 13 febbraio, la prima bella notizia è l'argento di Daniela Gaglia, nell'categoria Giovani Femminile, con una gara quasi perfetta: "È stato un ottimo week end per tutto il gruppo Alpi Centrali, ci racconta Daniela, per me in particolare la giornata di sabato. ...... che comprendeva Sara Scattolo (secondo oro consecutivo dopo quello nell') e da Laura Mortagna, al risultato più importante in carriera neldopo le soddisfazioni nello skiroll. ...Repubblica Ceca in festa nella 15km dei Mondiali 2021 di biathlon, dopo che l'atleta di punta Marketa Davidova riesce a reagire a un disastroso primo weekend e con lo zero trionfa da assoluta dominatr ...Salta il banco nella 15 km femminile ai Campionati Mondiali di Biathlon di Pokljuka dove le grandi favorite della vigilia sono costrette a lasciare spazio alla ventitreenne ...